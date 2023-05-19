القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ8 صواريخ «بي إم-21 جراد»

قصفت القوات الأوكرانية، 8 صواريخ «بي إم-21 جراد»، تجاه منطقة فوروشيلوفسكي في مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت سلطات دونيتسك، أعلنت في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المقاطعة 44 مرة باستخدام 191 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين.

تضرر 18 مبنى سكنيا جراء القصف الأوكراني

كما أسفر القصف الأوكراني عن تضرر 18 مبنى سكنيا في «دونيتسك، جورلوفكا، ستاروميخايلوفكا، بلدة بيستشانويه».

وفي وقت سابق، قال جنود أوكرانيون، إن القوات الروسية، قصفت خطوط الإمداد بالقرب من باخموت المدينة الواقعة شرق البلاد في محاولة لوقف تقدم الجيش الأوكراني.

أوكرانيا: إسقاط 29 صاروخ كروز في هجوم على «كييف»

وأمس الخميس، أعلن سلاح الجو الأوكراني، إسقاط 29 صاروخ كروز من أصل 30 أطلقتها روسيا و4 مسيرات في هجوم ليلي جديد على العاصمة «كييف» ومناطق أخرى، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية،إصابة وتدمير كل أهدافها في الضربات الليلية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن إحجام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تسليم أوكرانيا مقاتلات «إف 16» قد يؤدي إلى تصدع علاقات واشنطن مع الدول الأوروبية.

بريطانيا تحظر استيراد النحاس والألمنيوم والألماس من روسيا

وفي «لندن»، أشار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى استخدام القوات الأوكرانية، صواريخ «ستورم شادو» البريطانية الفرنسية الإيطالية المشتركة التي يبلغ مداها حوالي 250 كيلومترا، والتي زودت بها بلاده، «كييف» مؤخرا.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده حظرت استيراد النحاس والألمنيوم والنيكل والألماس من روسيا.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أشار للصحفيين، إلى أن «الاتحاد الأوروبي» سيستهدف تجارة الألماس الروسية المربحة.

وفي وقت سابق، أقرت المندوبة البريطانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن بلادها تستخدم قذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في مكونات القذائف الخارقة للدروع منذ عقود، مضيفة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن هذا مكوّن معياري ولا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأدانت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمة، عبر «تليجرام»، رد ممثلي المنظمة على تصريحات الكراهية والتحريض ضد الروس، مشيرة إلى أنهم يحاولون حماية الحكومة الأوكرانية بهذا الأسلوب.