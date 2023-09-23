مصرع شخص غرقا في شاطئ الفيروز بمطروح

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث غرق في شاطئ الفيروز شرق مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق شاطئ الفيروز في مرسى مطروح

واستقبل، اليوم، مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق شاطئ الفيروز في مرسى مطروح، ويدعى فتحي عوض محمد 68 سنة من القاهرة، ووصلت الحالة وجرى عمل إنعاش قلب رئوي لها ولم يستجيب، وتوفيت داخل المستشفى، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة ونقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة النجدة إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.