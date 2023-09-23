زراعة الأشجار والدهانات ضمن البرنامج البيئي التطوعي لشباب دسوق بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب لإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، اليوم السبت 23 سبتمبر، بمراكز شباب دسوق يوم بيئي تطوعي، بمشاركة 80 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب كفر مجر، والصافية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الاستفادة من طاقات الشباب

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن الهدف من المشروع توجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية لإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس منظومة القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعهم ويدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تدعيم قيم التطوع في نفوس الشباب، ورفع المستوى الثقافي للشباب.

فرق الأندية والمشاركة المجتمعية

أضاف وكيل وزارة شباب كفر الشيخ، أنه جرى تجميع فريق أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب كفر مجر والصافية وتمت زراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها، هذا بالإضافة إلى عمل نظافة في بعض الأماكن التي تحتاج إلى نظافة داخل وخارج المراكز، والتخلص من المخلفات، وعمل دهانات للشبابيك بكفر مجر وأجهزة الجيم بالصافية.