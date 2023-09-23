محافظ الشرقية: ندرس الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البيئة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالنهضة التكنولوجية التي تمتلكها دولة الصين وأقاليمها المختلفة مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البيئة، خاصة أن الصين لها السبق والريادة في المشروعات التي من شأنها الحفاظ على البيئة.

محافظ الشرقية يشيد بالنهضة التكنولوجية التي تمتلكها دولة الصين

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية لشركة SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT التي تعمل في مجالات الاستثمار والبناء والتشغيل والتحويل الفني للنفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية، وتغطي استثمار وبناء وتشغيل المناطق الصناعية، والتوريد الكامل لمعدات الحرق والتقنيات الرئيسية، والتخلص من الحمأة ومخلفات البناء و معالجة التربة وحلول الطاقة الجديدة ومجالات الأعمال الأخرى.

تعزيز أوجه التعاون بين محافظة الشرقية والشركة

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين محافظة الشرقية والشركة ولجذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات كمصانع تدوير القمامة لتستطيع المحافظة الاستفادة من التكنولوجيا الرائدة والمتطورة للتخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

الاستفادة من هذا الكم الهائل والتاريخي من القمامة

أوضح المحافظ أنه نظراً لضخامة المتولد اليومي من القمامة من المقالب العمومية والنقاط الوسيطة التي تصل إلى 4 آلاف طن قمامة يومياً، فحري بنا أن يكون تفكيرنا الأول في كيفية الاستفادة من هذا الكم الهائل والتاريخي من القمامة والمخلفات الصلبة بمشروعات ذات جدوى اقتصادية وبيئية، لخلق جو صحي آمن للمواطنين.