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رئيس الصين يستقبل بشار الأسد اليوم.. أول زيارة لبكين منذ 20 عاما

كتب:

أحمد عادل موسى
02:30 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
بشار الأسد وشي جين بينج

بشار الأسد وشي جين بينج

استضاف الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة هانججو في شرق الصين اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة «الصين الجديدة» للأنباء (شينخوا).

بشار الأسد يبدأ زيارته الرسمية منذ 20 عامًا

وبدأ بشار الأسد زيارته الرسمية الأولى إلى الصين منذ نحو 20 عامًا، ويسعى للحصول على دعم مالي لإعادة إعمار بلاده، كما تأمل الصين في تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

ووفقًا لتقرير من شبكة «سي سي تي في»، من المقرر أن يلتقي شي جين بينج ببشار الأسد بعد ظهر يوم 22 سبتمبر، ويقوم الرئيس السوري بزيارة الصين لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانججو. 

الصين وسوريا سيعلنان عن شركة استراتيجية جديدة بين البلدين

وأعلن شي جين بينج، أن الصين وسوريا ستعلنان عن إقامة شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين. 

وأكد الرئيس الصيني، خلال الاجتماع، أنّهم سيعلنون بشكل مشترك اليوم إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أنّ هذه الشراكة ستكون محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية بين الصين وسوريا.

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