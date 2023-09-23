«الأزهر»: تسيير لجان متابعة لفروع الرواق الأزهري بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف توجيه باحثيها لمتابعة سير الدراسة بالأروقة الخارجية ببعض فروع الرواق الأزهري، والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات؛ بفرع معهد ابشنا بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن خطط متابعة تغطي جميع فروع رواق الطفل الخارجية والتي يبلغ عددها 1053 فرعا، وقام بالمتابعة الشيخ أحمد رمضان سنجق، منسق رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

الاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة الأزهرية

وفي سياق سابق، صرَّح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأنَّ هذه الأروقة تُتَابَع بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ للوقوف على مدى التقدم في الحفظ والمراجعة، وهذه اللجان الموجَّهة للأروقة الفرعية مهمتها الاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعد مسبقا لأنظمة تحفيظ القرآن الكريم، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.

توجيهات فضيلة الإمام الأكبر

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر - حفظه الله -، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور/ عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور/هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة فضيلة الشيخ/إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور/أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهرالشريف.