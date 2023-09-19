مدير الجامع الأزهر يوجه مسؤولي الرواق في الغربية بالسعي لخدمة حملة كتاب الله

تفقد هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، فروع الرواق الأزهري بمعهد فرع نور الإسلام بشفا مركز بسيون في محافظة الغربية؛ إذ تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر إلى الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.

مناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري

وعلى هامش زيارته، عقد «عودة» اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ، عضوالمكتب الفني بالجامع الأزهر، وذلك لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة، كما توجه لمعاينة معهد أصفون الإعدادي بنين استكمالا لافتتاح بعض الفروع الجديدة للرواق الأزهري بمحافظة الغربية.

وحث مدير عام الجامع الأزهر خلال زيارته مسؤولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

22فرعا للرواق الأزهري بالغربية

جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الغربية 22 فرعًا، تخدم 1600 دارس برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، إضافة إلى 750 دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.