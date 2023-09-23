ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مجموعة من الحملات الأمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، بالإضافة إلى القبض على المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الحملات الأمنية شملت عدداً من مراكز ومدن أسوان

وتضمنت الحملات عددًا من دوائر وأقسام الشرطة ومراكزها، وأسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث جرى ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وجرى ضبط كمية من مخدر الحشيش بوزن 8,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو بوزن 9 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدري الهيروين والشابو، بينما ألقت القوات القبض على 7 متهمين، واحد منهم كان يشتبه فيه بارتكاب جرائم جنائية.

كما ضبطت القوات 3 قضايا تتعلق بالأسلحة النارية، حيث جرى ضبط فردين محليين، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات ذات أعيرة مختلفة وتم القبض على 4 متهمين في هذه الحالات.

الحملات تنفش أكثر من 800 حكم قضائي

من جانبها نفذت الحملات الأمنية 842 حكمًا قضائيًا متنوعًا في إطار جهود الحملات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما زالت الحملات الأمنية مستمرة للحفاظ على النظام والأمن العام.