ضبط 5 متهمين بحوزتهم بانجو في حملة أمنية بأسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا إعلاميا، تضمن جهود الحملات الأمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، فضلا عن حملات «المرور»، و«التموين»، وتنفيذ الأحكام في دوائر محافظة أسوان.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس 20، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 200 جرام و سلاح أبيض و290 قرصا مخدرا.

تنفيذ الأحكام

وتابع البيان، أن حملات تنفيذ الأحكام أسفرت عن تنفيذ 551 حكما بينها 130 حكما بالحبس الجزئي ، و24 حكما بالحبس المستأنف، و 249 حكما بالغرامات، و147 حكما بالمخالفات.

القضايا التموينية

وأضاف البيان، أن الحملات التموينية ضبطت 16 قضية بينها 5 قضايا مخالفات مخابز، وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و قضيتين لعدم حمل شهادة صحية.

ضبط 533 مخالفة مرورية

وفي مجال القضايا المرورية تم تحرير 533 مخالفة مرورية بينها 120 غرامة ونش، و سحب تراخيص 94 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 90 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفات متنوعة، كما تم ضبط سيارة بدون ترخيص.

تعاطي المخدرات

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي المخدرات، كما تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالة إيجابية لتعاطي الحشيش والأفيون .