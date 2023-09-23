السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون إصابات
كتب:
منى السعيد
10:28 م | السبت 23 سبتمبر 2023
صورة متداولة لحريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت
كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة على حريق اندلع في وحدة مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، دون وقوع أي إصابات بشرية أو تأثر على عمليات الإنتاج أو تصدير النفط.
السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت
وقال غانم العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية، إن الحريق اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، وذلك في الساعة الـ37:8 من مساء الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وتابع إن بمجرد الإبلاغ عن الحريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، اتجهت فرق الحماية المدنية «الإطفاء» التابعة للشركة، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، مؤكدًا على أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنطقة، لم تتأثر بوقوع الحريق، وأن العمل قائم وفق برنامجها المعتاد.
وأكد أن فرق الحماية المدنية في الشركة استطاعوا السيطرة على الحريق باحترافية وخلال وقت قياسي بمنتهي الكفاءة.
#فيديو حريق في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في #مصفاة_ميناء_الأحمدي بـ #الكويت، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حالياً بالتعامل مع الحريق.@KNPCofficial #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/k3QTZ4Dz8u— عكاظ (@OKAZ_online) September 22, 2023
مقاطع فيديو متداولة عن حريق ميناء الأحمدي
وكان مجموعة من رواد السوشيال ميديا قد تداولوا مقاطع فيديوهات تظهر حريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، حتي قامت قوات الحماية المدنية بالتوجه إلى مكان الحريق والسيطرة عليها، وأن العمل عاد إلى طبيعته مرة أخرى.