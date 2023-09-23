السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون إصابات

كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة على حريق اندلع في وحدة مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، دون وقوع أي إصابات بشرية أو تأثر على عمليات الإنتاج أو تصدير النفط.

السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

وقال غانم العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية، إن الحريق اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، وذلك في الساعة الـ37:8 من مساء الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وتابع إن بمجرد الإبلاغ عن الحريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، اتجهت فرق الحماية المدنية «الإطفاء» التابعة للشركة، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، مؤكدًا على أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنطقة، لم تتأثر بوقوع الحريق، وأن العمل قائم وفق برنامجها المعتاد.

وأكد أن فرق الحماية المدنية في الشركة استطاعوا السيطرة على الحريق باحترافية وخلال وقت قياسي بمنتهي الكفاءة.

مقاطع فيديو متداولة عن حريق ميناء الأحمدي

وكان مجموعة من رواد السوشيال ميديا قد تداولوا مقاطع فيديوهات تظهر حريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، حتي قامت قوات الحماية المدنية بالتوجه إلى مكان الحريق والسيطرة عليها، وأن العمل عاد إلى طبيعته مرة أخرى.