حالة الطقس في مصر و7دول عربية اليوم الخميس.. الكويت تسجل 49 درجة

تنال حالة الطقس اهتماما كبيرا من قبل المواطنين في البلاد المختلفة والدول العربية، ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقًا للحالة الجوية خلال ساعات النهار والليل، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر والدول العربية اليوم الخميس، خاصة بعدما شهدت المملكة العربية السعودية سقوط أمطار غزيرة وتعرضت مرتفعات سانت كاترين إلى سيول غزيرة.

الحالة الجوية في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، إذ تشهد البلاد طقسا حار نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة شمال البلاد حتى شمال الصعيد، رطب ليلاً على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

الحالة الجوية في الدول العربية اليوم

وأفاد موقع طقس العرب، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة العظمى في دولة الكويت تسجل 47 درجة مئوية مع وجود غبار بعد الظهر وتسجل درجة الحرارة الصغرى 37 درجة مئوية.

وفي مدينة جدة 39 درجة مئوية والصغرى 32 وتسجل درجة الحرارة العظمى في أبو ظبي.

وفي الإمارات 38 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.

أما الجزائر فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والحد الأدنى لدرجة الحرارة 21 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في الرباط عاصمة المغرب إلى 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار و24 درجة مئوية ليلاً.

بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى في طرابلس 34 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في نواكشوط بدولة موريتانيا هي 30 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل فتصل إلى 30 درجة مئوية.