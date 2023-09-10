متى تبدأ الدراسة في الكويت لعام 2023/ 2024؟.. وزارة التعليم تجيب

انشغل كثيرون من أبناء الجالية المصرية في الكويت، خلال الساعات الأخيرة، بسؤال محدد، وهو: متى تبدأ الدراسة في الكويت للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024؟، في ظل البداية المتتالية للدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي السـتة، خلال الفترة الأخيرة، وكشفت وزارة التربية في دولة الكويت عن موعد بداية العام الدراسي 2023 بالكويت خلال سبتمبر الجاري.

متى تبدأ الدراسة في الكويت 2023/ 2024؟

وأوضحت وزارة التعليم الكويتية أن بداية العام الدراسي 2023/ 2024 بالكويت سيكون في 17 سبتمبر 2023، أما المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستبدأ الدراسة بهما في يوم 18 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي تبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال في 20 سبتمبر الجاري.

دوام المعلمين في الكويت بدأ 10 سبتمبر

وأوضحت وزارة التربية في الكويت، في بيانها حول توقيتات بداية الدراسة في الكويت للعام الدراسي 2023/ 2024، أنه بالنسبة لدوم المعلمين والإداريين فقد بدأ اليوم الأحد، 10 سبتمبر 2023، ولكن دوام الطلاب سيبدأ في 17 سبتمبر، لتتابع الفصول مرحلة بعد أخرى في دخول المدارس.

متى تبدأ الدراسة في الكويت 2023/ 2024

ووفقاً لجريدة «الأنباء» الكويتية، فقد تم نشر التقويم الدراسي الكويت 2024، وسيكون موعد الدراسة بالنسبة للمدارس الخاصة يوم 17 سبتمبر 2023 للمرحلة الابتدائية، وأما عن باقي المراحل التعليمية تبدأ يوم 18 سبتمبر 2023.

وتبدأ الدراسة في الكويت بعد أن بدأت بالفعل في دولتي المملكة العربية السعودية في 20 أغسطس الماضي، وكذلك بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس الماضي.