«التأمينات»: الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد زيادة 300 جنيه بقرار من الرئيس السيسي، مضيفا أن الزيادة يتم تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، ويتم الصرف فعليا في شهر نوفمبر بقيمة 600 جنيه بأثر رجعي لشهر أكتوبر.

زيادة المعاشات

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة للمعاشات تتم خلال شهر يوليو من كل عام، ولكن الرئيس السيسى قرر زيادة مبكرة لحماية المواطن من غلاء المعيشة عالميا، مضيفا: «الرئيس السيسي قرر زيادة 300 جنيه في شهر أبريل وبعد 6 أشهر قرر زيادة 300 أخرى وسيتم صرفها في شهر نوفمبر المقبل ولكن ننتظر التنفيذ ويتم الصرف في شهر نوفمبر».

وتابع: «الحد الأدنى في المرتبات يختلف بالمعاشات لأن المعاش يتبع نظام الاشتراك وكل ما زادت مدة الاشتراك زاد المعاش للشخص، ولكن الحد الأدنى يفيد المعاشات في مدة قليلة لأن المعاشات أموال خاصة للمشتركين».