رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التأمينات»: الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة

كتب:

محمد عزالدين
09:02 م | السبت 23 سبتمبر 2023
اللواء جمال عوض

اللواء جمال عوض

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد زيادة 300 جنيه بقرار من الرئيس السيسي، مضيفا أن الزيادة يتم تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، ويتم الصرف فعليا في شهر نوفمبر بقيمة 600 جنيه بأثر رجعي لشهر أكتوبر.

زيادة المعاشات

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة للمعاشات تتم خلال شهر يوليو من كل عام، ولكن الرئيس السيسى قرر زيادة مبكرة لحماية المواطن من غلاء المعيشة عالميا، مضيفا: «الرئيس السيسي قرر زيادة 300 جنيه في شهر أبريل وبعد 6 أشهر قرر زيادة 300 أخرى وسيتم صرفها في شهر نوفمبر المقبل ولكن ننتظر التنفيذ ويتم الصرف في شهر نوفمبر».

وتابع: «الحد الأدنى في المرتبات يختلف بالمعاشات لأن المعاش يتبع نظام الاشتراك وكل ما زادت مدة الاشتراك زاد المعاش للشخص، ولكن الحد الأدنى يفيد المعاشات في مدة قليلة لأن المعاشات أموال خاصة للمشتركين».

اقرأ المزيد:

زيادة المعاشات في أكتوبر 2023.. تعرف على مواعيد الصرف

صرف زيادة المعاشات 2023.. اعرف الموعد الحقيقي للتطبيق

آخر أخبار المعاشات.. صرف الزيادة الاستثنائية أول نوفمبر بأثر رجعي

رئيس «القومية للتأمين» يكشف عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023 رسميا

«التأمينات»: 32 مليار جنيه تكلفة منحة «المعاشات».. والصرف عقب إقرار القانون
بقلم محمد عزالدين