صرف زيادة المعاشات 2023.. اعرف الموعد الحقيقي للتطبيق

أفاد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنَّ صرف زيادة المعاشات 2023، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية يوم السبت الموافق 16 سبتمبر بمدينة سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، بزيادتها لـ600 بدلا من 300 جنيه، يخرج منها جزء بالقانون، والآخر بقرار من رئيس الوزراء، وهذا بعد إقرار القانون.

صرف زيادة المعاشات 2023

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات تلفزيونية، إنَّ صرف زيادة المعاشات 2023، ستكون في أول شهر نوفمبر وبأثر رجعي لشهر أكتوبر، معلنًا عدد المستفيدين من توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات وهو 11 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 32 مليار جنيه في السنة.

ووجه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الشكر للرئيس السيسي، لتوجيهاته المتتالية لتوفير كل سبل الرعاية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم أصحاب المعاشات، مؤكّدا أنَّ هذه التوجيهات تعكس مدى شعوره بالمواطن المصري، مهنئا الشعب المصري ورئيسه وقيادته السياسية وحكومته باقتراب المولد النبوي الشريف.

صرف زيادة المعاشات 2023

وأوضح أنَّ اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادته المسؤولية عام 2014، انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014، مشيرًا إلى أنَّ آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.