زيادة المعاشات في أكتوبر 2023.. تعرف على مواعيد الصرف

نشرت وزارة المالية في بيان توضيحي لها، اليوم السبت، آلية صرف زيادة المعاشات في أكتوبر 2023 المقررة وموعدها، حيث أنه من المقرر صرف جميع الزيادات سواء لأصحاب المعاشات والموظفين، والتي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قبل.

زيادة المعاشات مرتب أكتوبر

وتضمنت الزيادة الجديدة زيادة الحد الأدنى للمرتبات في مختلف الدرجات الوظيفية، وكذا علاوة غلاء المعيشة أو بدل التكنولوجيا للصحفيين بداية من شهر أكتوبر المقبل، الأمر الذي يؤكد بدء صرف زيادة المعاشات أكتوبر 2023 خلال أيام قليلة، متضمنه الزيادة الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وجرت العادة بأن يتم صرف المعاشات باليوم الأول من كل شهر، حيث تحرص وزارة التضامن على تغذية ماكينات الـ ATM بالمعاشات في الموعد المحدد، كما سيجرى صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة بداية من يوم السبت 1 أكتوبر المقبل.

أما وعن زيادة المرتبات، فقد أوضحت الوزارة من قبل أنه من المقرر زيادة جميع الدرجات الوظيفية بحدها الأدنى وهي 500 جنيه للدرجة الواحدة، وباتت تصل مرتبات الدرجة السادسة الوظيفية لـ4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، أما وعن الحد الأدنى للدرجة الخامسة فتصل لـ4500 جنيه، وعن الحد الأدنى للدرجة الرابعة فيصل لـ5 آلاف بدلا من 4500 جنيه، والحد الأدنى للدرجة الثالثة 5500 بدلا من 5 آلاف جنيه.