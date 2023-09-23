أستاذ بالأزهر يوضح عبر قناة «الناس» الفرق بين الإرهاصات والمعجزات

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقًا له في دعواه، مثل ناقة سيدنا صالح – عليه السلام، والتي أخرجها الله من جنس ما نبغ فيه قومه وهو نحت الصخور، ونار إبراهيم التي جعلها الله له برداً وسلاماً، وكذلك عصا موسى التي شق بها البحر.

عبد المالك: سيدنا محمد جُمعت له كثير من المعجزات الحسية والمعنوية

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – عز وجل – جمع لسيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – كثير من المعجزات الحسية، كتكليم الحجر وتسليم الشجر وتظليل الغمام وتكثير الطعام والشراب، بالإضافة إلى معجزة القرآن الكريم والتي تعد من المعجزات المعنوية.

الفرق بين الإرهاصات والمعجزات

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، أنَّ هناك فارقا بين الإرهاصات والمعجزات، فالإرهاص أمر خارق للعادة، ووقع قبل ميلاد النبي – صلى الله عليه وسلم – للدلالة على نبوته، أما المعجزة فيظهرها الله – عز وجل - على يد نبي.