أمين «البحوث الإسلامية»: «المحبة» شعار الأنبياء ودأب الصالحين ومنهاج الأولياء

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الددكتور نظير عياد، إن المحبة مبدأ أصيل حثت عليه الشرائع السماوية، وبحثت عنه المبادئ الإنسانية، فالإنسان العاقل يبحث عن هذا المعنى بينه وبين نفسه وأهله وذويه ومجتمعه، فضلًا عن علاقة بينه وبين ربه.

إكرام الضيف والإحسان إلى الجار

أضاف عيَّاد خلال كلمته في فعاليات ندوة «ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والكنائس المصرية، أن هذا المبدأ هو الأساس الأصيل للتوازن بين الكون بعناصره المختلفة، ولهذا تواترت النصوص الدينية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رابطًا فيها بين الإيمان وبين المحبة.

ولفت إلى أن المحبة أساسًا للعلاقة في إكرام الضيف، وفي الإحسان إلى الجار، وفي الكلام الطيب وغير ذلك، حتى أنه أعلن أن المحبة هي الجسر الأصيل الصحيح الذي يربط بين الإنسان وبين الوصول إلى محبة الله تعالى وإلى رضوانه في الآخرة، مشيرًا إلى أن المحبة لها أهمية كبيرة في الرسالات السماوية، حيث كانت الوصية العظمى التي وجهها المسيح عليه السلام إلى أتباعه ومحبيه.

وأوضح الأمين العام، أن المحبة شعار الأنبياء ودأب الصالحين ومنهاج الأولياء والمفكرين، فلا غرابة أن تكون منهج حياة بالنسبة للعلماء والمفكرين والمؤسسات العلمية والدعوية والدينية، مضيفًا أن هذا اللقاء واحدًا من اللقاءات المهمة الذي يؤكد على أن المحبة عندما تصدر من خلال هذا الجمع، الذي يضم علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي، إضافة إلى المفكرين والسياسيين والعلماء والمفكرين، من أهم الأمور التي تدفع بهذه الأقاويل الجائرة التي تحاول أن تربط بين الفكر المنحرف وبين تعاليم الرسالات السماوية.

بيت العائلة المصرية

وختم عياد كلمته بالتأكيد أن الأزهر الشريف كان وما زال قبلة للعالم بأسره، لأنه إرادة إلهية ومشيئة ربانية، وتأكيدًا كذلك أن الأزهر وإن كان يقوم على أمر الدعوة الإسلامية، فإنه يؤكد أن من مقتضيات هذه الدعوة الوفاء بحقوق الآخرين والعمل على التواصل معهم وتقديرهم والوفاء بحقوقهم، ومن ثم كان بيت العائلة المصرية.

وأكد أن الأمة الناضجة والمجتمع الراشد، لا يمكن أن يصلان إلى هذا الوصف إلا من خلال رؤية مستنيرة، يكون فيها الدين في موضعه والفكر في موضوعه، حيث تجمع بينهما علاقة تكامل، فالدين يحتاج إلى الفكر والفكر يحتاج إلى الدين.