موعد ومكان عزاء المخرج منير راضي

أعلنت أسرة المخرج الراحل منير راضي، عن موعد ومكان العزاء، وذلك بعد أن توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما.

موعد ومكان عزاء منير راضي

وكتبت مي كمال، ابنة المطربة عفاف راضي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي: «توفي إلى رحمة الله تعالى، أبويا الثاني وخالي المخرج منير راضي، يا ريت تدعو له من قلبكم وهكون شاكره جدا، للي يقدر يكون موجود أو يدعي له بالرحمة، والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية غدا الأحد بعد صلاة المغرب».

نقابة المهن السينمائية تنعى منير راضي

وكانت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة عبر حسابه، نعت المخرج منير راضي بموقع «فيسبوك» بقولها: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج منير راضي.. (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم».

وذكر البيان: «ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل المخرج منير راضي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، الجنازة: اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمسجد السلام، مدينة نصر».