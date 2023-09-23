طارق الشناوي ينعى المخرج منير راضي: صاحب حلم سينمائي وموقف فكري وسياسي

نعى الناقد طارق الشناوي، المخرج الراحل منير راضي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاما، وذلك عبر منشور على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «وداعا المخرج الكبير منير راضي الذي قدم للمكتبة السينمائية ثلاثة أفلام روائية طويلة؛ أيام الغضب، فيلم هندي وزيارة الرئيس».

وتابع الناقد طارق الشناوي حديثه عن المخرج منير راضي، «منير شقيق الفنانة الكبيرة عفاف راضي، ومدير التصوير الكبير الراحل ماهر راضي، كان لديه حلم سينمائي وموقف فكري وسياسي، لم تسعفه الظروف المعاكسة التي تعيشها السينما للتعبير عن أحلامه كاملة واستكمالها، وهكذا ابتعد عن معشوقته نحو 20 عاما».

الشناوي: أيام الغضب من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

وتابع: «لو أحصينا أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية لا أتصور سوى أن أيام الغضب سيحتل مكانة متقدمة، فهو أقرب أفلامه إلى قلبي وعقلي، وأتصور أنه أيضا الأقرب إلى مخرجنا الراحل الكبير، مضيفا: «وداعا منير راضي أحد أيقونات تلك العائلة التي لم تتوقف عن منحنا أعظم المبدعين».