السيناريست عبدالرحيم كمال ينعى المخرج منير راضي: كان ودودا لطيفا مهذبا

حرص السيناريست عبد الرحيم كمال على نعى رحيل المخرج الكبير منير راضي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

عبدالرحيم كمال ينعي منير راضي

وكتب السيناريست عبد الرحيم كمال منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «رحم الله المخرج المصري الكبير منير راضي كان ودودا لطيفا مهذبا رحمه الله رحمة واسعة».

ورثت الفنانة عفاف راضي شقيقها المخرج منير راضي من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة قالت فيه «اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله».