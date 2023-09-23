7 معلومات عن المخرج منير راضي.. «فيلم هندي» آخر أعماله السينمائية

توفي اليوم المخرج منير راضي، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا ليس كبيرًا من الحيث العدد ولكن يحمل قيمة مهمة، ونعته شقيقته الفنانة عفاف راضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واصفة إياه بـ«الأخ الغالي».

الرصيد السينمائي للمخرج منير راضي لا يتجاوز 6 أفلام

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المخرج منير راضي، المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السلام في مدينة نصر، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 12 أكتوبر عام 1943.

- في بداية السبعينيات عمل مساعدًا للإخراج.

- عمل مساعد إخراج مع ابن عمه المخرج محمد راضي وذلك في أفلام «الحاجز، أبناء الصمت، الإنس والجن».

بداية عمله في الإخراج عام 1989

- أول عمل عمل سينمائي قام بإخراجه فيلم «أيام الغضب» عام 1989، للكاتب بشير الدك، بطولة نور الشريف، يسرا، إلهام شاهين، نجاح الموجي، سعيد عبدالغني.

- عام 1994 أخرج ثاني أعماله السينمائية فيلم «زيارة السيد الرئيس» للكاتب يوسف القعيد، سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة محمود عبدالعزيز، هياتم، نجاح الموجي، يوسف داوود.

آخر أعماله «فيلم هندي» عام 2003

- كانت آخر أفلامه عام 2003 «فيلم هندي» بطولة أحمد آدم وصلاح عبدالله، منة شلبي ورشا مهدي، عادل الفار، تأليف هاني فوزي.

- تعاون في بداية عمله بالفن مع شقيقته عفاف راضي، في مسرحية «الشخص» عام 1982، إذ عمل مساعدًا للإخراج مع المخرج جلال الشرقاوي.