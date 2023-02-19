لحظة نقل جثمان اللاعب كريستيان أتسو إلى غانا «فيديو»

يستعد أقارب لاعب هاتي سبو التركي، كريستيان أتسو، لاستقبال جثمانه اليوم في غانا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الغانية، أن جثمان اللاعب سيتم نقله لأرض الوطن خلال ساعات بعد أن لقي مصرعه إثر زلزال مدمر في تركيا، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وصول عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 46 ألف قتيل

أتسو يبلغ من العمر 31 عاماً، وقد توفي تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا والذي أسفر عن مصرع أكثر من 46 ألف شخص في البلدين، وقالت وزارة الخارجية الغانية في بيان لها: «إن جثمان اللاعب سيرافقه أسرفته وسفير غانا لدى تركيا على متن طائرة تركية ليصل به إلى أكرا عاصمة غانا مساء اليوم».

ويذكر أن لاعب أتسو كان يلعب لدي أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي، وفيتسه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى هاتاي سبور التركي.