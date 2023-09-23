محمد العدل ينفي علاقة الفنان الراحل أحمد عصام بشقيقته «ريم»: «مش ابنها»

نفى المنتج محمد العدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وجود علاقة قرابة بين الفنان الراحل أحمد عصام، الذي فارق الحياة إثر تعرضه لحادث سير، وشقيقته ريم العدل.

محمد العدل يوضح حقيقة صلة قرابة أحمد عصام بريم العدل

وكتب العدل قائلا: «البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفى أصغر عضو في مسرحية شارلي إثر حادث أليم، والذي كان كل العاملين يعتبرونه ابنا لهم.. كتبت ريم العدل تنعى رحيله وحدث لبس في نقل المعنى حيث اعتبر البعض أنه ابنها حقيقة.. وليس بالمجاز، ربنا يصبر أهله وكل أعضاء فرقة المسرحية.. وأشكر كل من اتصل بي جزعا للاستفسار، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وفاة أحمد عصام

وأعلن الفنان محمد فهيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال فرقة مسرحية «تشارلي».

وقال: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».