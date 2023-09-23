تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد عصام.. «كان راجع من المسرح»

صدمة كبيرة حلت على الوسط الفني بعد خبر وفاة الشاب أحمد عصام، نجم مسرحية «تشارلي» التي بدأ عرضها في 27 يوليو الماضي، ليعلن بطل العمل محمد فهيم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، عن وفاة الفنان الشاب الذي شاركه العمل فيها، وقدم خلالها أحد الأدوار التي حظت على إعجاب الجمهور، فما آخر ظهور له؟

آخر ظهور للفنان أحمد عصام قبل وفاته

شارك الفنان أحمد عصام في مسرحية «تشارلي»، وكان آخر عرض له مع الفريق مساء أمس، وبعد الانتهاء من العرض نشر الفنان محمد فهيم خبر وفاته: «الله يرحمك حبيبي كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر و أسألكم الدعاء له بالمغفرة و الرحمة».

وأضاف: «إنّا لله و إنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».

ومن جانبه نعى الفنان عادل شعبان، النجم الشاب بكلمات مؤثرة كشف بها عن سبب وفاته فكتب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه توفى بعد تعرضه لحادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق بأخيه عند ذهابه للمسرح.

وسبق وطل نجوم المسرحية عبر برنامج «معكم منى الشاذلي» في لقاء تلفزيوني مذاع على قناة cbc، وتحدثوا أبطال العمل عن المسرحية فقال الفنان محمد فهيم، إن تشارلى شابلن هو أيقونة الفن بالنسبة لحياته، وهو شخص مؤثر للغاية فهو مؤلف ومخرج وفنان وينتج ويوزع ويرقص وهنا قررت أن يكون لدى هذه المهارات .

وأضاف: «كان خطتى أن أتعلم هذه المهارات يوما ما بحيث عندما تأتى الفرصة أنجح، كما أن تشارلى تشابلن لا يوجد أحد إلا ويعرفه».