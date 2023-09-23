وفاة أحمد عصام أحد أعضاء مسرحية «تشارلي».. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة

رحل عن عالمنا الفنان أحمد عصام أحد أعضاء فرقة مسرحية «تشارلي»، وفق ما أعلنه بطل العمل الفنان محمد فهيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

وفاة أحد أعضاء مسرحية تشارلي

وكتب الفنان محمد فهيم عبر صفحته قائلًا :«إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».

وتابع الفنان محمد فهيم قائلا «كنا لسة بنعرض سوا امبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وأسألكم الدعاء له بالمغفرة و الرحمة».