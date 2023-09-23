محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام: ابني في مسلسل «الوصية»

نعى الفنان محمد جمعة الفنان الشاب أحمد عصام، الذي توفي منذ ساعات قليلة، إثر حادث أليم.

عمل فني جمعهما

ونشر محمد جمعة، صورة تجمعه بالفنان الراحل أحمد عصام، وعلق عليها: «أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضياء في مسلسل الوصية توفي إلى رحمة الله نسالكم الدعاء».

وفاة أحمد عصام

وتوفي الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال فرقة مسرحية «تشارلي»، وفق ما أعلنه بطل العمل الفنان محمد فهيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، إذ أعلن الفنان محمد فهيم عبر صفحته قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».