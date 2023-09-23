أفضل 5 شهادات ادخار لاستثمار أموالك بعد تثبيت سعر الفائدة

في أخر اجتماع لها، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، ضمن اجتماعها السادس مع بداية العام الجاري 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة فيما يخص الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

فيما أعلن البنك المركزي المصري إبقاءه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حتى بات سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لمستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% بالترتيب، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وحاليا يبحث الكثير من المصريين على أفضل فرص استثمارية للحصول على عائد شهري كبير، وذلك من أجل استثمار أموالهم بالطرق المشروعة، وتقدم «الوطن» أفضل 5 شهادات استثمار وادخار من قبل البنك الأهلي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

تعتمد الشهادة البلاتينية التي أطلقها البنك الأهلي المصري استثمار العملة بالجنيه المصري، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات كاملين، ويصل سعر عائد الشهادة من البنك الأهلي 19% شهريًا، ويمكن للفرد شراءها بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة بلاتينية ذات عائد متدرج

أطلق البنك الأهلي شهادته البلاتينية ذات العائد المتدرج بعملة الجنيه المصري، ويصل سعر عائد الشهادة في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، فيما تصل مدة الشهادة لـ 3 سنوات، ويبدأ شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يتم إيداع العملة بالجنيه المصري، ويصل سعر العائد من الشهادة لـ19.5% بفائدة ربع سنوية، وتصل مدة الشهادة لـ3 سنوات، ويتم شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

يمكن للفرد شراء الشهادة الخماسية الجديدة بالعملة المصرية، ويصل سعر عائد الشهادة 12.25% شهريا، فيما تصل مدة الشهادة لـ 5 سنوات، ويمكن للفرد شراء الشهادة بسعر 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

جرى طرح شهادة أمان للمصريين بعملة الجنيه المصري، ويصل سعر عائدها الشهري 13%، بينما تصل مدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن للفرد شراء الشهادة بداية من 500 جنيه ومضاعفاته، بحد أقصى يصل لـ2500 جنيه.