أعلى فائدة لشهادات البنك الأهلي اليوم بعد قرار «المركزي».. تصل إلى 22%

يهتم أغلب المواطنين بالبحث عن فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، إذ يعد البنك الأهلي أحد أهم البنوك العاملة في السوق المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلي فائدة شهادات البنك الأهلي المصري اليوم بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، من خلال شراء أعلى الشهادات الادخارية التي يقدمها البنك، والتي تستمر مدتها 3 سنوات بعائد يصل إلى 22%، ومميزات وشروط شراء تلك الشهادة.

شروط شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- أقل سعر لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- كما أن دورية صرف العائد بشكل شهري بعملة الجنيه المصري، طوال فترة الشهادة بعائد متغير 19.5%.

- يبدأ احتساب العائد يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شروط شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- أقل سعر لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- كما أن دورية صرف العائد بشكل شهري بعملة الجنيه المصري، طوال فترة الشهادة بعائد متدرج 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

- يبدأ احتساب العائد يوم العمل التالي ليوم الشراء.