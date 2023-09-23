وزير الخارجية: مصر تتطلع بعضوية بريكس للتعبير عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمي

قال اسامح شكري وزير الخارجية، إن هناك خللا هيكليا في أسلوب التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثير من الدول والشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى أن مصر ودول أفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة أفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، فضلاً عن الحصول على موقعين دائمين بكافة الصلاحيات.

مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية

وأكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحا أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع «بريكس» للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة، موضحًا أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.