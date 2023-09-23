وزير الخارجية الروسي: الغرب إمبراطورية أكاذيب ويرفض مبدأ المساواة

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وصف الغرب بأنه «إمبراطورية أكاذيب»، وهو نفس الوصف الذي أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، وقال وزير الخارجية إن روسيا على غرار بلدان كثيرة، علمت هذا مباشرة.

رفض مبدأ المساواة

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليًا عن التفاوض.

وتابع: «في عام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية حلفاؤنا في التحالف المناهض لهتلر كانوا قد أعدوا المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي».

ضربات نووية موسعة

وأردف: «وبعد 4 سنوات في عام 1949 وضع الأمريكيون مخططًا لعمليات إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي، وهذه المخططات بقيت حبرًا على ورق والاتحاد السوفيتي طور منظوماته وقتها».