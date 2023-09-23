وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي

وأوضح شكري، خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية

وتابع شكري: «كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم، وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وضموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات».