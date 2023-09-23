وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، في نيويورك، وتناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني، وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية نقل في بداية اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق، متمنيا لليمن وافر الاستقرار والأمن ولشعبه تحقيق طموحاته إزاء العيش في مزيد من الرخاء والازدهار.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن شكري حرص على الاطلاع من الدكتور العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق، وتقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخراً مع وفد يمني من صنعاء.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، على التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه.

الدكتور العليمي يثمن استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها

وأوضح وزير الخارجية، مواصلة الجانب المصري في مساعيه لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن، فيما وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وللشعب المصري، معربا عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن.

وثمن الدكتور العليمي، استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.