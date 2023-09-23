السديس مهنئا السعودية بيومها الوطني: نموذج ينتهج العدل وتتبنى التسامح والاعتدال

هنأ رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وخدمتها الرائدة للحرمين الشريفين دينيًا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

السديس: الحرمين بلاد أعزها الله بالقرآن والسنة

وقال «السديس»، إن بلاد الحرمين أعزها الله بالقرآن والسنة وقام ولاة أمرها على تحكيم الشريعة الطاهرة قولاً وعملاً وتطبيقاً وفق الله قيادتها لكل خير.

عيش اليوم مناسبة عظيمة

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا، «إننا نعيش اليوم مناسبة عظيمة، تخلد في نفوس أبناء الوطن جميعًا، نتذكر فيها الأمجاد والملاحم التي سطرت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأبطال من بعده، والتي كان نتاجها تاسيس كيان عظيم، ودولة قيادية كبرى -بقدرة الله تعالى وعزته-، ثم بالتضحيات التي قدمت؛ لتكون المملكة نموذجا ينتهج العدل والمساواة، ويجسد واقع البناء والعطاء للإنسان والمكان والتسامح والاعتدال».