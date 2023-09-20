رئاسة الشؤون الدينية بالسعودية للمعتمرين: لا تنشغلوا بالتصوير وتفرغوا للعبادة

أكدت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على المعتمرين والزائرين والمصلين، ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان، وعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية الى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية ، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وايمانية.

مطالبة بعدم الصلاة أمام الإمام

وحثت رئاسة الشؤون الدينية البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم والتزام الانظمة والتعليمات الدينية، وعدم الصلاة أمام الإمام، وفي الممرات الدعاءداعيين للمعتمرين والمصلين بالقبول والتوفيق.

يذكر أن رئاسة الشؤون رفعت جاهزيتها، مع زيادة أعداد المعتمرين، وذلك لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للقاصدين والمعتمرين، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.

من جانبها وضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.