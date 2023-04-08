أسامة الأزهري: المدرسة الصولتية نموذج مصغر للأزهر في بلاد الحرمين

تناول الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، شخصية العالم الأزهري الدكتور عبدالله السناري، قائلا إن الشيخ عبدالله عندما أسس مدرسة الفلاح ورغب في استضافة أجيال من المعلمين بفلسفة معينة مثل الإخلاص والصبر على الطلاب والتفاني في التعليم.

الشيخ السناري تفانى في عمله

وأضاف «الأزهري»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» عبر فضائية «dmc»، أنه وجد بغيته في الشيخ عبدالله إبراهيم السناري، الذي تفانى في هذا المعنى حتى دونت عجائب وغرائب في هذا، وظلت مدرسة الفلاح عمدة التعليم في مكة المكرمة.

عجائب المدرسة الصولتية

وأشار إلى أن مدرسة الفلاح كانت بجوار مدرسة في مكة هي «الصولتية»، التي لها عجائب في تاريخ العلم لدرجة أن الملك عبدالعزيز عندما أسس الدولة السعودية وبدأ يتفقد أحوال المملكة ونزل لزيارة المدرسة الصولتية، وهي النموذج المصغر من الأزهر في بلاد الحرمين.