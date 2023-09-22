«باشا» يصل المنتخب الأولمبي بعد رحلة بدأت من مراكز الشباب.. «حلمي اتحقق»

في كل مرة يدخل فيها إلى المستطيل الأخضر، وتلمس قدمه العشب عشب الملاعب، ينظر إلى السماء ويدعو الله بأن يحقق حلمه ويصبح لاعبًا بالدوري المصري الممتاز.

ورغم طول الصبر، لم ييأس، أو تضعف عزيمته، حيث بدأ باشا محمد باشا رحلته من مراكز الشباب، واحتضنه دوري الدرجة الثالثة، وأخيرًا، حلمه تحقق، وتم استدعائه للدخول في معسكر المنتخب المصري الأولمبي أخيرًا، وكرمه وزير الشباب والرياضة، على اجتهاده، فهو أول لاعب من دوري مراكز الشباب، يشارك مع المنتخب.

اللاعب باشا محمد باشا، ابن محافظة قنا، يبلغ من العمر 22 عامًا، تخرج حديثا من كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي، ويلعب في مركز حراسة المرمى، وبدأ ممارسة الرياضة منذ الصغر، وكانت بدايته بنادي الشعب في قوص، أحد أندية الدرجة الثالثة بقنا، وكان عمره حينها 12 عامًا فقط، ويحكي لـ«الوطن» رحلة كفاحه حتى الوصول إلى المنتخب الوطني.

من مراكز الشباب.. إلى المنتخب الأولمبي

يقول «باشا»: «لعبت مع نادي الشعب موسمين، وبعد كده انضميت إلى نادي الألمونيوم، ودفع مقابل مادي كبير وقتها رغم صغر سني، وشاركت أساسي مع جميع فرق الناشئين بنادي الألمونيوم، وحاليًا أنا الحارس الأساسي للفريق بدوري الممتاز ب أو الدرجة الثانية».

تدريبات شاقة دون توقف

لعب أيضًا بدوري مراكز الشباب مع مركز الجمالية بالدقهلية ومركز شباب كوم الضبع، واعتاد أن يقسو على نفسه، ويتدرب خلال ساعات النهار بمفرده، وفي المساء مع نادي الألومنيوم، لرفع مستواه البدني والفني: «كنت بجتهد وبتمرن زيادة عن أي لاعب، أنا لقيت نفسي في الكورة والرياضة من صغري وأنا بحب الكورة وخصوصًا حراسة المرمى، لأنه أهم مركز في الملعب ويؤثر بشكل كبير في نتيجة المباريات».

أسعد اللحظات.. أصبح لاعبًا دوليًا

كانت لحظة اختياره للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشاركة أمام منتخب روسيا وديًا هي أسعد لحظات حياته، لم يصدق ما سمعه على الهاتف، وظل كأنه يعيش في حلم لا يتمنى الاستفاقة منه أبدًا.

ويحكي لـ«الوطن»: «تواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر وبالأخص كابتن سيد السويركي مدرب حراس المنتخب من فترة طويلة، وبلغني بمتابعة الجهاز الفني ليا، وبعد كده بلغوني إن تم اختياري لمعسكر شهر سبتمبر عشان مباريتين وديتين أمام روسيا والحمدلله كنت متواجد في المباريتين على مقاعد البدلاء».

شعور بالفخر.. وحلم الأولمبياد

شعور بالفخر منذ المشاركة حتى الآن لا ينتهي، وحلمه أن يشارك مع الفريق الأول لمنتخب مصر، واللعب في الدوري الممتاز أو الاحتراف الخارجي في الأندية الأوروبية: «إنك توصل وتبقى حارس دولي وتشارك في مباراة دولية شعور لا يقارن، وبعتبر إن دي بداية طموحي، وحلمي بردو أبقى الحارس الأول لمنتخب مصر في أولمبياد باريس 2024».

وزير الشباب والرياضة يستقبل باشا محمد باشا

واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشا محمد باشا، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، أحد أبناء دوري مراكز الشباب.

وأكد الوزير، أن الهدف من دوري مراكز الشباب والعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة هو الكشف عن الموهوبين رياضيًا في العديد من الألعاب، وطالبه بالإصرار والعزيمة ومواصلة التدريبات بشكل مكثف للحفاظ على مستواه.