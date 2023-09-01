شركة «Uber» تطلق أولى خدماتها لنقل الركاب في كينيا.. سيارات كهربائية
كتب:
محمد متولي
01:51 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
صورة من السيارة الجديدة التي طرحها أوبر
أطلقت شركة «Uber» لخدمات نقل الركاب، أمس الخميس، خدمة الدراجات النارية الكهربائية في كينيا، وهي أول تدخل للشركة العالمية في أفريقيا، حيث تسعى إلى الدفع قدما بمنصتها العالمية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.
إطلاق الخدمة في كينيا سيتبعه استثمارات أخرى
من جانبه قال كاجيسو خاؤولي، المدير العام لشركة Uber في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إن إطلاق الخدمة بدولة كينيا سيتبعه إعلان محتمل هذا العام لاستثمارات جديدة للشركة في الأسواق بالمنطقة الأفريقية.
وتسعى الشركة حاليا للانفتاح عبر شركتها Uber إلى أسواق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء كدول نيجيريا وساحل العاج وغانا وأوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، حيث سيشمل المنتج الجديد الصديق للبيئة لشركة Uber في كينيا، والذي سيطلق عليه اسم «إلكتريك بودا» باستخدام كلمة باللغة السواحيلية تعني دراجات الأجرة النارية، 3000 دراجة في غضون ستة أشهر.
وفي سياق مواز، قالت الشركة إن السائقين سيلحظون انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 30 و35% بتكاليف التشغيل، وإن مستخدمي الخدمة سيدفعون مبلغاً أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالمقارنة مع تكلفة الرحلة بدراجة نارية عادية من Uber، بحسب موقع «cnbc».