شركة «Uber‏» تطلق أولى خدماتها لنقل الركاب في كينيا.. سيارات كهربائية

أطلقت شركة ‏«Uber‏» لخدمات نقل الركاب، أمس الخميس، خدمة الدراجات النارية ‏الكهربائية في كينيا، وهي أول تدخل للشركة العالمية في أفريقيا، حيث تسعى إلى الدفع قدما بمنصتها ‏العالمية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.‏

إطلاق الخدمة في كينيا سيتبعه استثمارات أخرى

من جانبه قال كاجيسو خاؤولي، المدير العام لشركة ‏Uber‏ في أفريقيا جنوب الصحراء ‏الكبرى، إن إطلاق الخدمة بدولة كينيا سيتبعه إعلان محتمل هذا العام لاستثمارات جديدة للشركة في الأسواق ‏بالمنطقة الأفريقية.‏

وتسعى الشركة حاليا للانفتاح عبر شركتها ‏Uber‏ إلى أسواق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء كدول نيجيريا وساحل العاج ‏وغانا وأوغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، حيث سيشمل المنتج الجديد الصديق للبيئة لشركة ‏Uber‏ في كينيا، والذي سيطلق عليه اسم «إلكتريك بودا» باستخدام كلمة باللغة السواحيلية تعني دراجات الأجرة النارية، ‏‏3000 دراجة في غضون ستة أشهر.‏

وفي سياق مواز، قالت الشركة إن السائقين سيلحظون انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 30 و35% بتكاليف التشغيل، وإن مستخدمي الخدمة سيدفعون مبلغاً أقل بنسبة تتراوح بين 15 ‏و20% بالمقارنة مع تكلفة الرحلة بدراجة نارية عادية من ‏Uber‏، بحسب ‏موقع «cnbc».