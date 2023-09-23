جامعة السويس تشارك في القافلة الشاملة لمؤسسة «حياة كريمة»

شاركت جامعة السويس، في اليوم الأول للقافلة الطبية الشاملة، والتي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بعنوان «أنت الحياة» بحي الجناين قرية العمدة- مدرسة سعيد البشتكي، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وإشراف الدكتور سعيد حامد عبادي نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة السويس، إن القافلة وقعت الكشف على ١٨٠ مستفيدا في تخصص الباطنة، و ١٥٠ مستفيدا في تخصص الأطفال و٧٩ مستفيدا في تخصص النفسية والعصبية، و٦٥ مستفيدا في تخصص القلب، وتم صرف العلاج المجاني لجميع المستفيدين.

خدمات الجامعة المجتمعية واجب أصيل

وأشار الدكتور أشرف حنيجل، إلى أن ما تقوم به الجامعة يعد واجب أصيل على الجامعة، ويتمثل في توظيف مكانتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع المحيط.

وأشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المستمر مع محافظة السويس لخدمة المواطنين، وتفعيل المبادرات الرئاسية التي تعد بمثابة حلول خارج الصندوق لعدد كبير من المشكلات، التي قد تواجه المواطن البسيط.