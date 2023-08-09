بالأسماء.. حركة محليات محدودة في محافظة السويس

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات تضمنت تنقلات وتعيينات لعدد من القيادات المحلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز، وتضمنت الحركة تعيين سكرتير عام لمحافظة السويس.

وشملت حركة التنقلات والتعيينات، تنقلات لعدد 13 قيادة محلية منها تعيين سكرتيرعام لمحافظة السويس، حيث جرى تعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس إلى وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية.

كما شمل قرار الوزير على تعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية بمنصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس.

سيرة ذاتية عن سكرتير عام مساعد محافظة السويس

وشغل العميد إيهاب حسن سراج الدين منصب رئيس حي الأربعين قبل عدة سنوات، وجرى تصعيده نهاية عام 2020 ليشغل منصب السكرتير العام المساعد بالديوان العام للمحافظة.

وتابع من خلال مهام منصبة حركة التطوير الكبيرة التي شهدتها السويس في عهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، سواء من حيث رفع كفاءة المدن القديمة أو تبطين ترعة السويس، وتطوير الكورنيش الجيد وإنشاء ممشى أهل السويس والنخيل وغيرها من المشروعات.

وتأتي حركة التنقلات وفق إعلان وزارة التنمية المحلية التطوير من أداء قيادات الإدارة المحلية بكل المحافظات، لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.