نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة السويس، ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، في المحافظة الباسلة، بعد إعلان أوائل الطلاب بشعبتي العلمي والأدبي رسميا ومن المقرر الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية غدا الخميس في مؤتمر صحفي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة السويس

يمكن للطلاب والطالبات بمحافظة السويس، الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة السويس، إلكترونياً غداً الخميس بعد اعتمداها من هنا.

أعداد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية 2023

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

فيما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتاة، مقسمين على 47 لجنة.