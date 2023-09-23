«أزهري» يوضح معنى آية «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الصدق في حياة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، يتجلى لنا في أصدق معانيه ليوصف الحبيب محمد بالصادق الأمين حتى قبل بعثته النبوية، وليوصينا المولى عز وجل بالاتصاف بالصدق وأن نكون مع الصادقين.

«سليمان»: تعريفات متعددة لمعنى الصدق

وأضاف «سليمان»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك تعريفات متعددة لـ معنى الصدق، وأن الله – سبحانه - يقول الله في كتابه الكريم في سورة التوبة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، أي بأمر مباشر منه بأن نتصف بالصدق وأن نكون مع الصادقين، ووعد على الله حق أن ينجيهم ويرفع قدرهم ويعز مقامهم.

المولى يرشدنا إلى الخير في حياتنا وآخرانا باتباع الصادقين

وتابع عالم الأزهر الشريف، أن المولى - عز وجل - يرشدنا إلى الخير في حياتنا وأخرانا وديننا ودنيانا، من خلال التزامنا بأن نكون مع الصادقين الخيرين، موضحاً أنه بالضرورة ألا نكون مع الكاذبين ولا نكتفي باتباع الصادقين فقط: «تعريف الصدق بأنه مطابقة الحكم للواقع، وأخبر بالشيء الذي له أصل في الواقع».