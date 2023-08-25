نائب رئيس جامعة الأزهر: الصدق صفة الأنبياء والقرآن خير دليل

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ الصدق صفة الله، وأنبياء الله جميعًا وصفوا بالصدق، وهو من صفات النبوة، مؤكدًا: «لا يبعث الله نبيًا كاذبًا ويستحيل ذلك، بل مدح بعض أنبياءه بالصدق وجميعهم صادقون».

عبدالمالك: مدح الله أنبياءه بالصدق

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» بعنوان الصدق في القرآن الكريم، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ عدد من الأنبياء مدحهم الله – عز وجل – في كتابه ووصفهم بالصدق والصديقين، أبرزهم رسل الله «إبراهيم» و«اسماعيل» و«يوسف» و«إدريس» وخاتم الأنبياء جميعاً سيدنا محمد – صلوات الله وسلامه عليهم.

آيات قرآنية في صدق أنبياء الله

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، مستشهدًا بالآيات القرآنية: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا»، وفي شأن سيدنا إسماعيل: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا»، كما وصف سيدنا إدريس – عليه السلام – بأنه كان صديقًا نبيًا في قوله – سبحانه، «وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِياًّ* وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِياًّ» ووصف سيدنا يوسف بالصدق حين قيل له: «يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا».