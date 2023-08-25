نائب جامعة الأزهر يوضح أهمية فضيلة الصدق للمؤمن وللمجتمع

أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الزهر للوجه القبلي، على أهمية الصدق في حياة المسلم، مؤكدا أنه يجب أن يتحلى به كل مؤمن، بل كل إنسان، قائلا: «الصدق أولاه كتاب الله وسنة رسوله عناية فائقة، وتحدث عنه وأمر به ومدح المتصفين به في مواضع عدة من الآيات البينات».

«عبد المالك»: الصدق هو مطابقة الكلام للضمير

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» بعنوان الصدق في القرآن الكريم، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ تعريف الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، قائلا: «نطق المسلم بالشهادتين يطابق الواقع، فالله هو الواحد والنبي محمد هو الرسول الحق».

متى يكون المرء منافقاً؟

مفهوم آخر للصدق وهو مطابقة الخبر للضمير، وهو غير مطابقة الخبر للواقع، فالمؤمن يطابق خبره للواقع، مثل شهادته لله بالوحدانية وللنبي محمد بالنبوة والرسالة عند نطقه بالشهادتين، أما إذا قال المنافق الذي يشهد لله بالوحدانية وبالنبوة لسيدنا محمد بلسانه فقط، بينما ينكره في قلبه، فهذا عدم مطابقة للضمير و«كاذب» من حيث الضمير صادق من حيث الواقع.