صاحب مطعم إعلان محمد صلاح يكشف تأثير الكبدة الإسكندراني على لوفرين

قال الحاج وحيد فريد، صاحب محل الكبدة الذي صُور من خلاله إعلان محمد صلاح في الإسكندرية لإحدى شركات المشروبات الغازية، إن أكثر موقف ساخر مر بهم خلال التصوير هو رفض النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق أوليمبك ليون الفرنسي وليفربول السابق، أكل الكبدة في بداية الأمر إلا أن ما حدث بعد ذلك كان مغايرا لما حدث.

يحكي صاحب المحل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما حدث قائلاً: «لوفرين في الأول كان خايف ياكل وبعد ما اتحايلت عليه ياكل وافق يدوق واحد، وأول ما داقه عجبه راح أكل 4 أرغفة بألف هنا».

إعجاب لوفرين بالكبدة الاسكندراني

وأوضح أن رد فعل «لوفرين» في الإعلان كان حقيقيا حيث أُعجب بالكبدة مع المشروب: «أول ما أكل وشرب راح قايل لهم لكم حق تقولوا الكبدة معاه طعمها مميز».

صاحب المحل: آمل تواجد صلاح عندنا قريبا

وأشار إلى أنه كان يأمل وجود محمد صلاح في الإعلان بالإسكندرية، إلا أن ظروفه لم تسمح، مشيرا إلى أن ارتباط اسم محمد صلاح بالإعلان هو ما جعله يوافق على الفور لأنه: «مشرف العالم العربي كله» مشيرا إلى أنه يتمنى أن تأتي الفرصة ويستضيف محمد صلاح بمحله بعد ذلك.