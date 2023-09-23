بائع الكبدة في إعلان محمد صلاح: لوفرين أكل منها كتير.. وكان ابن بلد

قال محمد علاء، الشهير بـ«حمادة» الشهير ببائع الكبدة في إعلان محمد صلاح الجديد بالإسكندرية، إن مشاركته في الإعلان أدخلت البهجة والسرور عليه وعلى العائلة نظرا لمحبته الشديدة لمحمد صلاح.

وأضاف محمد علاء أن النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق أوليمبك ليون الفرنسي، وليفربول السابق، أعجب بالكبدة الإسكندراني، حيث أكل منها على مدار يومي التصوير، مؤكداً أنه كان وسطهم أشبه بـ«إبن البلد» وتناول الكبدة بشكل كبير.

14 ساعة تصوير لإعلان محمد صلاح في إسكندرية

وأضاف «حمادة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ظهوره في الإعلان لثوانٍ معدودة، استغرق 14 ساعة من التعب على مدار يومين، هم فترة التصوير حيث أن المحل المسؤول كان الداعم لهم بالمأكولات خلال فترة التصوير بالإسكندرية.

كواليس إعلان محمد صلاح في الإسكندرية

وأشار إلى أن التصوير تم بوجود «لوفرين»، وشبيه محمد صلاح وسط أجواء شعبية وإعجاب شديد من المارة وأهل الإسكندرية وضيوفها.

وأكد أن الإعلان زاد عشق المواطنين وإقبالهم على تناول الكبدة الإسكندراني، بل ومتوقع إقبال كبير من السياح على الإسكندرية لزيارتها وأكل المأكولات السكندرية على رأسها الكبدة.