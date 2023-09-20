محمد صلاح يفقد صدارة الأكثر شعبية في ليفربول.. مفاجأة بشأن بديله

«الملك المصري»، بهذا اللقب تربع محمد صلاح على عرش قلعة أنفيلد منذ انضمامه لصفوف ليفربول عام 2017، حيث انفرد بصدارة اللاعبين الأكثر شعبية، اللذين تتصدر قمصانهم الأكثر مبيعا في كل عام، ولكن الموسم الحالي تم إزاحة الملك من على عرشه.

محمد صلاح يفقد مركزه في صدارة الأكثر شعبية من حيث مبيعات القمصان في ليفربول

صلاح الاسم الأكثر شعبية داخل ليفربول، تلقى مفاجأة غير سارة، بكشف النادي عن أفضل 10 مبيعات لقمصانه الموسم الحالي، حيث لم يكن الفرعون المصري الأول كعادته، فمن أطاح بقائد منتخب مصر من الصدارة؟.

ورغم تقديم صلاح موسما استثنائيا رفقة الريدز حتى الآن، بعد رفضه العرض الخيالي من اتحاد جدة السعودي، إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمكانه الذي احتله في العامين الأخيرين في صدارة الأكثر شعبية في ليفربول.

بحسب موقع «thisisanfield»، فإن الصفقة الجديدة في الموسم الحالي للريدز، دومينيك زوبوسزلاي، أصبح هو اللاعب المفضل للمشجعين لشراء قميصه، حيث احتل صدارة الأكثر مبيعا في الموسم الحالي، وهو الأمر المفاجئ، خاصةً وأنه لاعب جديد في صفوف الفريق.

محمد صلاح يتراجع في قائمة الأكثر مبيعا للقميص في ليفربول

محمد صلاح تراجع إلى المركز الثاني، بينما شهدت القائمة أيضا تراجع كلا من داروين نونيز ولويس دياز وفيرجيل فان دايك، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - دومينيك سوبوسلاي

2 - محمد صلاح

3 - أليكسيس ماك أليستير

4 - ترينت أليكسندر أرنولد

5 - داروين نونيز

6 - لويس دياز

7 - أليسون

8 - فيرجيل فان دايك

9 - جاكبو

10 - أندي روبرتسون

ويأتي احتلال أليسون، حارس مرمى ليفربول، المركز العاشر أمرا غير اعتيادي، في ظل أن بيع قمصان حراس المرمى ليس أمرا معتادا، إلا أن شعبية حارس الريدز بين الجماهير، جعلته يحجز مكانا ضمن قائمة الأكثر مبيعا هذا الموسم.