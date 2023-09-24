دعاء التقرب من الله والرجوع إليه.. «ردده كلما شعرت بالحنين إلى ربك»

مع كثرة هموم الحياة ومغرياتها يُساق الشخص غافلًا للوقوع في ذنوب وآثام لم يكن أبدًا يتمناها، ومع شدة التمرر في الحياة الدنيا وقسوتها، يشعر العبد بحنين شديد إلى ربه، ويشتاق إلى أيام كان فيها موظبًا على عبادته من صومٍ وصلاة؛ ولأن التقرَّب إلى الله رغبة كامنة داخل المؤمنين، فيمكن الإشارة إلى عدة أدعية دينية يمكن للمسلم ترديدها كلما شعر بالبُعد عن خالقه بنية العودة إليه - تبارك اسمه - والتقرَّب منه.

الدعاء يكون بما يسكن القلب من أمنيات

أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا توجد صيغة معينة لدعاء التقرب إلى الله والرجوع إليه، وأن الدعاء يكون بما يسكن القلب من أمنيات ورغبات، دون تنميق أو تزويق للكلمات: «الله لا يحب السجع في الدعاء؛ لذا أدع بما في قلبك فالله رحيم سميع».

كما تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للحديث عن فضل وأهمية الدعاء في حياة المسلم، موضحة أنه من أهم العبادات في حياة المسلم، ويجب أن يواظب عليه في حياته لا سيما في ساعات القيام والجلوس، وأن هناك عدة صفات يُستحب توافرها في المؤمن عند مناجاة ربه بالدعاء، وهي الإيمان والثقة في رحمة ربه، وأنه سيجيب الدعاء مهما تأجرت الإجابة.

دعاء التقرب إلى الله

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء التقرب إلى الله، إلا أنه يمكن للمسلم ترديد عدة أدعية دينية بنية التقرب إلى الله، منها:

- «اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بهاهمي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيّض بها وجهي».

- «اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بهاهمي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيّض بها وجهي».

- «اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهمَّ لا هاديَ لمن أضللت، ولا معطيَ لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت».

اللهمَّ لا تحرمني سعة رحمتك

- «اللهمَّ لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تُجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهمَّ لا تحرمني وأنا أدعوك… ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهمَّ إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك، فلا راحم غيرك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك».