دعاء المطر مع اقتراب فصل الشتاء.. اللهم أنزل علينا الغيث

مع اقتراب فصل الشتاء وما سيتبعه من تقلبات جوية ملحوظة وانخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي سقوط الأمطار زاد البحث عن دعاء المطر، وإلى جانب الدعاء الأشهر وهو «اللهم أنزل علينا الغيث»، هناك عدة أدعية دينية أخرى يمكن ترديدها وقت سقوط الأمطار.

دعاء المطر.. اللهم أنزل علينا الغيث

وحول دعاء المطر، أوضح الشيخ أشرف صلاح، واعظ بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه إلى جوار دعاء اللهم أنزل علينا الغيث، هناك أيضًا عدة أدعية يمكن ترتديها أثناء سقوط المطر، قائلًا: «من الأدعية الدينية التي وردت عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أوقات المطر، ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا. رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظٍ لأبي داود في السنن أنه كان يقول: اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

وهناك العديد من الصيغ الأخرى التي ورد في الدعاء عند نزول المطر، منها ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

دعاء سقوط المطر

وإلى جانب الأدعية السابقة، هناك عدة أدعية دينية أخلارى يمكن للمسلم ترديدها وقت سقوط الأمطار، منها:

- «مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ».

- «اللهمّ لك الحمد والشكر على هذا المطر، ونسألك يا إلهي أن تجعله بركةً لنا في أرضنا وفي نفوسنا».

- «اللهم بارك لنا فيما أنزلته من المطر وارزقنا به أفضل المحاصيل والزروع، وأدم علينا الخير ووفقّنا لطاعتك وشكرك».

- «اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس».

- «اللهمّ امنن علينا بالرزق الوفير والخير العميم، ولا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق».

- «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك

- «اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ».

- «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به».

- «اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه».

- «اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب».

- «اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».

- «اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة».

دعاء المطر للرزق

- «اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

- «اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر».

- «اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني».

- «يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين».