رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استمرار فعاليات ملتقى «شبهات وردود» بالجامع الأزهر الشريف

كتب:

رؤى ممدوح
07:49 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

يواصل ملتقى «شبهات وردود» بالجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية تحت عنوان «الإسلام والأمن الاقتصادي»، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

تفاصيل الملتقى الأسبوعي

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، الدكتور فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر، والدكتور رمضان محمد أحمد الروبي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام الديني بجامعة الأزهر.

أهمية ملتقى شبهات وردود

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن ملتقى «شبهات وردود»، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات.

اقرأ المزيد:

الجامع الأزهر يطلق سادس برامجه الموجهة للمرأة بعنوان صناعة الأم المثالية

الجامع الأزهر يعقد مجموعات المقرأة الصباحية للسيدات برواية «حفص عن عاصم»

الجامع الأزهر يناقش أثر وسائل التواصل على التغير المجتمعي الأربعاء المقبل

الجامع الأزهر: نسعى لفتح ملتقى الطفل بمختلف المحافظات لنشر المنهج الوسطي المعتدل

وكيل الأزهر يبحث مع القائمين على أروقة الجامع بالمحافظات تطوير العمل

الجامع الأزهر يعلن توقف الأنشطة العلمية غدا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الجامع الأزهر يعقد اللقاء الـ36 من ملتقى «الطفل الخلوق والنظيف والفصيح»

«بث مباشر».. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

خطيب الجامع الأزهر: لو طبقنا أخلاقيات القرآن في حياتنا لسلمنا من أي نزاع

الجامع الأزهر يناقش مزاعم المشككين في شعيرة الأضحية والطواف بالأدلة
بقلم رؤى ممدوح