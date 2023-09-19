خطيب بالأوقاف يوضح صيغ دعاء المطر: اللهم أنزل علينا الغيث

يعد الدعاء عند نزول المطر مستجاب، حيث سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته سننا منها الدعاء، ووفق الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، فإن هناك عدد من الأدعية المستحبة، ويطلق عليها دعاء المطر، للاستسقاء لهطول الأمطار، ومن تلك الأدعية «اللهم أنزل علينا الغيث»، مشيراً إلى أنّ دعاء المطر وخاصة صيغة «اللهم أنزل علينا الغيث»، من الصيغ التي يتم الدعاء بها عند جفاف الأرض، وذلك لاستجداء نزول الأمطار من الله.

صيغ أدعية نزول المطر

ولفت الخطيب بالأوقاف إلى أنّ هناك أدعية أخرى مستحبة لنزول المطر، ومنها التالي:

«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار».

ومنها: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

دعاء الرعد

ومنها أيضا: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».